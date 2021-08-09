Будет летать в пять раз быстрее звука: США заказали компании Hermeus самолет

Контракт, заключенный 30 июля с Hermeus Corporation, рассчитан на три года.
Военно-воздушные силы США и несколько венчурных фирм инвестируют 60 млн долларов в проект компании Hermeus Corporation, которая хочет разработать первый в мире гиперзвуковой самолет многоразового использования. Первый самолет Quarterhorse будет беспилотным, чтобы исключить риски управления экспериментальным образцом.
Об этом сообщает Defense News.
Отмечается, что конечная цель проекта — создание пассажирского самолета, который будет развивать скоростью, превышающую звуковую в пять раз, и преодолевать расстояние из Нью-Йорка в Париж за 90 минут.
По совам бригадного генерала ВВС США Джейсона Линдси, который отвечает за авиаперелеты высших должностных лиц страны, ВВС заинтересованы иметь на рынке коммерческих самолетов базовые модели, которые могут быть модифицированы, например, для перевозки высшего руководства, а также разведки, наблюдения, рекогносцировка и тому подобное.
После окончания трехлетнего срока ВВС оценят результаты и определят перспективы дальнейшего сотрудничества.
Напомним:
- Ранее американская компания Virgin Galactic показала проект пассажирского сверхзвукового самолета, способного летать в три раза быстрее, чем звук и на высоте более 18 км.
- Между тем экологи бьют тревогу из-за "возрождение" сверхзвуковых самолетов, которые серьезно угрожают окружающей среде.