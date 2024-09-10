"Будет лгать": Харрис рассказала, чего ожидает от Трампа во время дебатов

По ее мнению, Трампа интересуют только собственные интересы, а не интересы американцев.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис накануне первых дебатов с Дональдом Трампом рассказала, чего она ожидает от своего оппонента.

В интервью подкасту The Rickey Smiley Morning Show она заявила, что Трамп на дебатах "будет врать".

Харрис заявила, что ее оппонент всегда использует "заезженную пластинку", намекая на его личные нападки на оппонентов.

"Для него нет предела в том, как низко он может упасть. И мы должны быть готовы к этому. Мы должны быть готовы к тому, что он не доставляет себе хлопот говорить правду. Мы должны готовиться к тому, что он будет говорить много лжи", – добавила она.

Кроме того, по мнению вице-президента США, Трамп во время дебатов покажет, что его интересуют собственные интересы, а не интересы американского народа.

"Я думаю, что он будет лгать. Он имеет эту тактику, которую использовал в прошлом, нападая на Обаму, Хиллари Клинтони. Поэтому должны ожидать, что это все проявится (на дебатах. – Ред.)", – подытожила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп назвал способ, которым он закончит войну в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп планирует снять с России санкции в случае победы на выборах.

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