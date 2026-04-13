Будет ли Британия участвовать в блокаде Ормуза: в Лондоне ответили

Великобритания отказалась поддержать блокаду Ормузского пролива, несмотря на международное давление.

Кир Стармер

Кир Стармер / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон не будет участвовать в возможной блокаде Ормузского пролива и не будет вовлечен в войну с Ираном.

Об этом он сказал в эфире британского телеканала, передает агентство Reuters.

«Мы не поддерживаем блокаду. Крайне важно полностью открыть пролив», — заявил Стармер.

По его словам, усилия Великобритании в последние недели направлены именно на возобновление свободного судоходства в регионе.

Он также отметил, что в Британии есть военные ресурсы в регионе, в том числе тральщики, однако их роль заключается не в блокировании, а в обеспечении безопасности и открытии морских путей.

Стармер подчеркнул, что правительство испытывает значительное международное давление на участие в конфликте, но не пойдет на это без «четкой юридической основы» и продуманного плана.

«Мы не позволим втянуть себя в войну, невзирая на какое-либо давление», — добавил он.

Блокировка Ормузского пролива — последние новости

Напомним, ранее США после неудачных переговоров с Ираном заявили о возможности блокады Ормузского пролива. Президент Дональд Трамп сообщил, что американские военные могут начать перехватывать суда и обезвреживать морские мины.

В Иране уже отреагировали на эти заявления, предупредив о возможном резком росте цен на топливо в США.

