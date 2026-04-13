Будет ли Британия участвовать в блокаде Ормуза: в Лондоне ответили
Великобритания отказалась поддержать блокаду Ормузского пролива, несмотря на международное давление.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон не будет участвовать в возможной блокаде Ормузского пролива и не будет вовлечен в войну с Ираном.
Об этом он сказал в эфире британского телеканала, передает агентство Reuters.
«Мы не поддерживаем блокаду. Крайне важно полностью открыть пролив», — заявил Стармер.
По его словам, усилия Великобритании в последние недели направлены именно на возобновление свободного судоходства в регионе.
Он также отметил, что в Британии есть военные ресурсы в регионе, в том числе тральщики, однако их роль заключается не в блокировании, а в обеспечении безопасности и открытии морских путей.
Стармер подчеркнул, что правительство испытывает значительное международное давление на участие в конфликте, но не пойдет на это без «четкой юридической основы» и продуманного плана.
«Мы не позволим втянуть себя в войну, невзирая на какое-либо давление», — добавил он.
Блокировка Ормузского пролива — последние новости
Напомним, ранее США после неудачных переговоров с Ираном заявили о возможности блокады Ормузского пролива. Президент Дональд Трамп сообщил, что американские военные могут начать перехватывать суда и обезвреживать морские мины.
В Иране уже отреагировали на эти заявления, предупредив о возможном резком росте цен на топливо в США.