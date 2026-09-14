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Будет ли энергетическое перемирие между Украиной и РФ: Трамп сделал важное заявление
Президент США Дональд Трамп объявил, что Киев и Москва не будут атаковать объекты энергетики друг друга.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и РФ фактически согласились на энергетическое перемирие.
Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.
По его словам, Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия якобы согласилась поступить так же, заверил Трамп.
«Рост мировых цен на дизельное горючее обусловлен преимущественно войной между Россией и Украиной, а не ситуацией вокруг Ирана», — считает американский лидер.
Напомним, что вчера, 13 сентября, Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары Сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Впоследствии Трамп снова призвал Зеленского не бить по НПЗ России и утверждал, что удары Украины по НПЗ РФ якобы влекут за собой рост цен на горючее во всем мире.