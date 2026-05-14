Будет ли эпидемия хантавируса: во Франции сообщили новые данные по контактным лицам

Во Франции все контактные лица пациентов, у которых подтвердили хантавирус, получили отрицательные результаты тестов. В то же время 26 человек остаются в больничной изоляции из-за высокого уровня смертности болезни и длительного инкубационного периода.

Об этом сообщила министерша здравоохранения Франции Стефани Рост в соцсети X.

По ее словам, сегодня все контакты лиц с положительным тестом на хантавирус во Франции дали негативный результат. В Минздраве отмечают, что на этом этапе предварительную передачу вируса другим людям можно исключить.

Несмотря на это, 26 контактных лиц остаются под контролем в больничной изоляции. Такое решение приняли как меру пресечения, учитывая ориентировочный уровень смертности от болезни в 30–40% и инкубационный период, который сейчас оценивают в 42 дня.

Рост уточнила, что люди в изоляции будут проходить тестирование три раза в неделю. В дальнейшем французские органы здравоохранения не будут публиковать информацию о результатах тестов, если они будут отрицательными. Сообщения будут появляться только в случае положительного результата.

Может ли хантавирус вызвать эпидемию

Вспышка хантавируса привлекла внимание после случаев заражения на круизном лайнере MV Hondius, где от болезни погибли люди. Особое беспокойство вызывало то, что речь идет о штамме, который в редких случаях может передаваться от человека к человеку при очень тесном контакте.

В то же время специалисты отмечают: хантавирус не является новой инфекцией, а случаи заражения в Украине фиксируют каждый год. Однако ситуация с лайнером отличается от привычных для Украины случаев.

Детский врач-инфекционист Федор Лапий объяснял, что в Украине резервуаром вируса есть мышевидные грызуны. Поэтому местные разновидности хантавируса не передаются от человека человеку.

Разновидность, распространившаяся на судне, связана с Латинской Америкой и является исключением среди хантавирусов. Он может передаваться между людьми, но только при очень тесном контакте — когда человек уже болеет или за день-два до появления первых симптомов.

По словам Лапия, хантавирус вряд ли станет пандемией масштаба COVID-19, поскольку передается гораздо труднее. Кроме того, после пандемии коронавируса системы здравоохранения реагируют быстрее на вспышки: изолируют больных, отслеживают контакты и проводят регулярное тестирование.

В то же время медики не исключают, что из-за длительного инкубационного периода количество случаев может возрасти. Однако, по оценкам специалистов, вирус не имеет пандемического потенциала.

Есть ли угроза для украинцев

По данным МИД Украины, среди находившихся на лайнере граждан Украины инфицированных хантавирусом нет. На время карантинных мероприятий на судне оставались четверо украинцев, еще один гражданин Украины был эвакуирован с борта.

Специалисты советуют не паниковать, но соблюдать базовые правила безопасности: избегать контакта с грызунами, не затрагивать их выделения, осторожно убирать помещения, где могли быть мыши, и обращаться к врачу в случае появления температуры, слабости, боли в мышцах, кашля или одышки после возможного контакта с источником инфекции.

