Будет ли Эстония выдавать украинцев для мобилизации: глава правительства дала конкретный ответ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заверила, что украинцы, которые находятся в этой стране и соблюдают правила, не будут отправлены в Украину.

Об этом она сообщила в интервью The Kyiv Independent.

“Мы точно не будем делать ничего с нашей стороны, чтобы выдать этих людей. Это дело Украины – обратиться к находящимся здесь людям и попросить их вернуться, чтобы помочь своей родине", – заявила Каллас.

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Эстонская премьер-министр подтвердила, что обсуждала этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским во время его недавнего визита в Таллин.

"Президент Зеленский говорил о том, что есть люди, которые находятся на поле боя, а есть люди, которые платят налоги Украине, чтобы вы могли финансировать находящихся на поле боя солдат. Но есть также люди, которые находятся в других странах, например, в Эстонии", – сказала она.

Напомним, ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса заявлял, что за обращение украинских властей в этой стране могут заняться поисками определенных людей и выдачей их Украине. О месте нахождения всех украинских беженцев эстонским властям известно.

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