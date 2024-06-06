Будет ли Финляндия отправлять свои войска в Украину: президент Стубб дал четкий ответ

Александр Стубб отметил, что Финляндия уделяет особое внимание финансовой и военной поддержке Киева, а также отправке в Украину боеприпасов.
Финляндия продолжит оказывать помощь Киеву, но не будет отправлять свои войска в Украину.
Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Yle.
Стубб отметил, что Финляндия уделяет особое внимание финансовой и военной поддержке Киева, а также посылке в Украину боеприпасов, однако посылать туда своих военнослужащих не планирует.
"Но мы не изменили нашу линию и будем продолжать нашу поддержку", – заявил он.
Также президент Финляндии подчеркнул, что Хельсинки ведет переговоры с союзниками о том, как еще можно помочь Киеву.
Напомним, вслед за Польшей Финляндия разрешила Украине атаковать Россию своим оружием.
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