Будет ли Финляндия отправлять свои войска в Украину: президент Стубб дал четкий ответ

Александр Стубб отметил, что Финляндия уделяет особое внимание финансовой и военной поддержке Киева, а также отправке в Украину боеприпасов.

Финляндия продолжит оказывать помощь Киеву, но не будет отправлять свои войска в Украину.

Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Yle.

Стубб отметил, что Финляндия уделяет особое внимание финансовой и военной поддержке Киева, а также посылке в Украину боеприпасов, однако посылать туда своих военнослужащих не планирует.

"Но мы не изменили нашу линию и будем продолжать нашу поддержку", – заявил он.

Также президент Финляндии подчеркнул, что Хельсинки ведет переговоры с союзниками о том, как еще можно помочь Киеву.

Напомним, вслед за Польшей Финляндия разрешила Украине атаковать Россию своим оружием.