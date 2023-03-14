Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Будет ли Китай принуждать Украину к переговорам с РФ: Жданов указал на опасную деталь

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1434
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Будет ли Китай принуждать Украину к переговорам с РФ: Жданов указал на опасную деталь

Фото: Associated Press

По мнению эксперта, Китай может "давить нас всеми силами", чтобы посадить Украину за стол переговоров.

Китаю выгодно немедленное окончание войны в Украине, поэтому не исключено, что Пекин займет сторону РФ и будет давить на Украину, чтобы усадить за стол переговоров.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире своего youtube-канала.

Эксперт подчеркнул, что Китай будет действовать в собственных интересах: ему плевать на Россию и Украину тоже.

"Китаю нужно остановить войну, чтобы продолжать торговать с Европой, и использовать российское сырье без санкций. Поэтому Китай занимает такую позицию, что нужно немедленно сесть за стол переговоров. Они понимают, что война не будет окончена. Но втянув нас в переговорный процесс, они обеспечат себе политический имидж миротворца. Этого я очень боюсь, что Китай будет давить на нас всеми силами. Причем давить на нас с позиции РФ. Им легче занять сторону России, чем потерять ее, как свою основную сырьевую базу", — отметил Жданов.

Эксперт возлагает большие надежды на разговор между президентом Зеленским и главой КНР Си Цзиньпином.

"Даже Вашингтон надеется, что президент Зеленский четко и ясно объяснит Си Цзиньпину политическую позицию Украины и суть этой войны. Может это отрезвит Си Цзиньпина относительно ситуации в Украине", — подытожил он.

Напомним, что глава Китая в скором времени может посетить РФ. После этого Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским.

По информации издания Reuters, с Си Цзиньпином планирует вскоре поговорить президент США Джо Байден.

По мнению финансового эксперта Сергея Фурсы, Пекину выгодно как можно скорее закончить войну в Украине.

Читайте также:

"Мирный план" Китая для Украины, "акробатика" Орбана и Лукашенко - главные новости мира

"Мирный план" Китая для Украины, "акробатика" Орбана и Лукашенко - главные новости мира

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1434
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация