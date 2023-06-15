Будет ли НАТО вводить свои войска на территорию Украины: окончательный ответ командующего миссией ЕС

Альянс и ЕС не намерены становиться "стороной конфликта", сказал Блежан.

Начальник военного штаба Европейского Союза Эрве Блежан заявил, что у НАТО исключают возможность введения своих войск на территорию Украины.

Об этом пишет французский телеканал TF1.

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Как он пояснил, если войска НАТО перейдут границу Украины – это означает прямое военное столкновение с Россией. Альянс и ЕС не намерены становиться "стороной конфликта".

"Отправлять наземные войска в Украину – значит вести войну, воевать с Россией. Но мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно", – заявил он, подчеркнув, что оборонный союз будет в дальнейшем поддерживать Киев всем необходимым.

Напомним, ранее эксочильщик НАТО Андерс Фог Расмуссен сообщил, что некоторые страны НАТО могут ввести свои войска в Украину при условии, что Киев не получит гарантии безопасности.

На заявление экс-главы НАТО отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он напомнил о Киевском договоре безопасности, в котором содержатся предложения по гарантиям безопасности для Украины, которые должны стать промежуточным этапом перед вступлением в НАТО.

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