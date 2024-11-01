Будет ли новая волна беженцев из Украины: дипломат назвал условия

Генеральный консул Украины в Люблине заявил, что Польша готовится к принятию беженцев, несмотря на отсутствие реальных признаков приближения новой волны искателей убежища.

В Люблинском воеводстве ежемесячно проводятся заседания координационной группы по помощи украинцам, которые ищут убежища, и готовятся к возможной новой волне беженцев. Но каких-либо реальных сигналов, что будет большой наплыв украинцев, пока не фиксируется.

Об этом рассказал генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць в комментарии "Радио Свобода".

"Перед зимой, как и в прошлом году, этому вопросу мы уделяем больше внимания. На днях была такая встреча, мы прорабатывали разные сценарии. Могу сказать, что в Люблинском воеводстве высокий уровень готовности. Есть списки волонтеров, которые в 2022 году помогали нашим гражданам. В этом списке несколько сотен волонтеров, которых при необходимости соберут и привлекут к оказанию помощи.

Он уточнил, что в координационную группу по вопросам беженцев из Украины входят:

представители органов местной власти;

неправительственные организации;

волонтеры;

украинские дипломаты;

Также в координационную группу привлечены представители управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые предоставляют информацию о различных грантах, на которые могут податься волонтеры и благотворительные организации, чтобы получить международную финансовую помощь для поддержки беженцев.

По мнению Олега Куца, возможность возникновения новой волны беженцев от войны в Украине зависит не только от ситуации на фронте, но и от "успешности" российских атак на объекты энергосистемы Украины, то есть от того, смогут ли наши энергетики обеспечить население бесперебойным теплом и электричеством в зимние месяцы.

Напомним, накануне люблинский воевода Кшиштоф Коморский заявил, что пункты принятия беженцев хоть и закрыты сейчас, могут быть развернуты в течение 24-48 часов.

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