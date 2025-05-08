Будет ли новый Папа Римский смотреть на Украину "глазами Трампа": чего ждут от Льва XIV

Новоизбранный понтифик Лев XIV может оказаться более проукраинским, чем его предшественник

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Новоизбранный Папа Римский Лев XIV, несмотря на то, что является американцем, лишен иллюзий своих соотечественников, смотрящих на Украину «глазами Трампа». Так что можно ожидать от нового Папы более проукраинской позиции.

Об этом рассказал доктор философских наук, архимандрит Кирилл Говорун в эфире «Киев 24».

«Папа Лев XIV объединяет обе Америки фактически — и Северную, и Южную. В этом смысле ему удалось преодолеть ось противостояния Глобального Юга и Глобального Запада, присутствовавшей во время конклава. Но все же, мне кажется, он тяготеет к Глобальному Западу, поскольку его ментальность происходит оттуда, и его формация произошла именно там. Еще одна ось, незримо присутствовавшая на конклаве, это ось противостояния между либералами и консерваторами. Очевидно, что с одной стороны Лев XIV постарается как-то держаться центра, но все равно тяготение у него будет к консервативному крылу», — объяснил архимандрит.

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Но в этом выборе конклава для Украины самое важное, по мнению Говоруна, что новый Папа будет, очевидно, более проукраинским.

«Он сочетает такой прагматизм, в том числе политический, и понимание необходимости социальной справедливости, которая важна для Украины, в частности, по результатам войны. И хотя он представляет американский континент, мне кажется, у него нет этой аберрации видения Украины, которая характерна для многих кругов вокруг Трампа. То есть, он лишен этих иллюзий, которые есть среди многих американцев, в том числе католиков, которые смотрят на Украину глазами Трампа. И это хорошая новость для Украины», — подчеркнул Кирилл Говорун.

Напомним, новым Папой Римским впервые стал американец. ТСН.ua собрал все, что известно о Роберте Превосте, избравшем имя Лев XIV.