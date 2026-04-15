Будет ли Польша депортировать в Украину военнообязанных мужчин

Депортация военнообязанных мужчин / © Associated Press

В 2025 году количество военнообязанных мужчин, выехавших за границу на временную защиту, начало стремительно увеличиваться. Молодежь до 23 лет выезжает и получает разрешения на временное и длительное пребывание. Из-за большого количества военнообязанных украинцев в Европе и нехватки военных в ВСУ страны ЕС начинают активнее говорить о возвращении таких мужчин домой.

Могут ли вернуть военнообязанных мужчин из Польши в Украину? Что известно по состоянию на данный момент, рассказал журналист Марцин Гачковский в эфире «Київ24».

Будет ли Польша возвращать в Украину военнообязанных мужчин

Германия начала готовить ограничения для военнообязанных украинцев, имеющих временную защиту. Комментируя, может ли произойти подобное в Польше, журналист Марцин Гачковский заявил, что Польша вряд ли будет возвращать украинских мужчин домой.

Польша сейчас конкурирует с Украиной за трудоспособных граждан.

«Я не думаю, что Польша будет возвращать украинских мужчин. Нет, украинские мужчины, как и другие украинские граждане в Польше, они просто Польше нужны», — заявил журналист.

Он вспомнил громкий случай депортации, произошедший в прошлом году, когда во время концерта белорусского певца Макса Коржа произошли массовые беспорядки.

Тогда все завершилось депортацией 58 украинцев, участвовавших в неприемлемом поведении и беспорядках. Однако Гачковский назвал это единичным случаем и добавил, что так польские власти показали, что контролируют ситуацию.

Большинство поляков до сих пор поддерживают временную защиту для украинцев. Более того, в Польше начали говорить о том, что стране нужны именно украинские мигранты, ведь они похожи на поляков, быстро учат язык, работают и адаптируются.

«Я думаю, что Польша действительно конкурирует с Украиной. И для Украины это не хорошо. Украине тоже нужны мужчины, украинские граждане», — добавил журналист.

Как в ЕС ограничивают военнообязанных украинцев

На днях канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет работать над возвращением военнообязанных украинских мужчин домой.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал компетентные службы Украины и Германии заняться возвращением украинских мужчин. Однако, это касается только военнообязанных, которые выехали с нарушением украинского законодательства. Тех, кто выехал легально, депортировать не планируют.

Германия собирается возвращать не только украинцев, но и других беженцев. Мерц заявил, что в течение трех лет 80% сирийских беженцев должны вернуться домой. По его словам, после завершении войны в Сирии год назад ситуация кардинально изменилась, и люди могут возвращаться домой.

На фоне роста поддержки партии «Альтернатива для Германии» Мерц занял более жесткую позицию в отношении беженцев и мигрантов в стране.