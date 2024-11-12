Будет ли Польша сбивать российские ракеты и дроны в небе над Украиной: в Генштабе однозначно ответили

В то же время глава польского Генштаба отметил, что агрессия всегда питается слабостями.

Польша не будет сбивать российские ракеты и БПЛА в небе над Украиной.

Об этом глава Генштаба Вооруженных сил Польши Вячеслав Кукула заявил в интервью Rzeczpospolita.

Он отметил, что эта позиция Польши четкая и защита неба союзников определяется границами страны.

"Наша позиция и позиция союзников четкая. Мы не будем этого делать. Сегодня наша ответственность за защиту неба союзников определяется нашими границами", — заявил Кукула.

В то же время он не отрицает тот факт, что Польше грозит война.

"Это реальная угроза. Для меня самый важный вопрос другой. Сможем ли мы в долгосрочной перспективе построить устойчивость системы государства и способность ВС устранить эту угрозу и когда?", — добавил он.

По его словам, начнется ли война зависит от самих поляков, поскольку РФ будет рисковать, если атакует страну, которая хорошо подготовлена ​​к защите и чье общество даст отпор.

"Агрессия всегда питается слабостями", — выразил мнение Кукула.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский обвинил главу Украины Владимира Зеленского в желании втянуть Варшаву в войну с Россией. Он заявлял, что "подаренная техника, граждане, о которых позаботились" уже является свидетельством того, что Польша является большим другом Украины.

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