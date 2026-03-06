Будет ли Путин следующим после Хаменеи: дипломат раскрыл планы США

Президент РФ Владимир Путин и уже ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи / © Reuters

Операция США и Израиля, в результате которой погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи , спровоцировала активные обсуждения о возможной ликвидации главы Кремля Владимира Путина. Однако американская сторона вряд ли решится на подобные радикальные шаги по отношению к Владимиру Путину, ведь это может иметь непредсказуемые последствия.

Такое мнение высказал экс-глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко в комментарии «24 Канала».

Почему Вашингтон не ликвидирует главу Кремля

По словам дипломата, Соединенным Штатам совершенно не нужно входить в глобальную войну, которая будет иметь для них непрогнозируемые последствия. Если президент США Дональд Трамп установит полный контроль над мировым нефтяным рынком, он сможет диктовать свои условия, несмотря на то, выгодно это России или нет.

Если Трамп установит контроль над мировым нефтяным рынком, тогда сможет диктовать свои условия. Ему не нужно будет думать о том, выгодно ли это Путину или нет. В первую очередь он будет думать о себе», — подчеркнул экс-глава МИД.

Зависимость США и планы на Иран

В дальнейшем развитие событий будет зависеть от того, согласится ли Россия быть второстепенным игроком на этом рынке. Огрызко уверен, что другого выхода у Кремля просто нет, поэтому у Трампа нет никаких веских причин для попыток изменить режим в России.

Кроме того, Соединенные Штаты сохраняют определенную зависимость от России по некоторым вопросам. Именно поэтому Вашингтон пойдет своим путем и прежде всего сосредоточится на том, чтобы как можно быстрее сломать Иран, а уже дальше будет действовать по ситуации.

