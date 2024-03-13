Будет ли Россия на "саммите мира" в Швейцарии: Захарова дала категорический ответ

Россия откажется от участия в "саммите мира", который должен состояться в Швейцарии на уровне лидеров и на который планируют пригласить более 160 стран. Правда, приглашение в Москву пока никто не посылал.

Об этом в среду, 13 марта, заявила представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Отказ Кремля в случае приглашения на этот представительский форум пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РФ объяснила тем, что на нем будут "продвигать" украинскую Формулу мира, которую поддерживают десятки государств мира. Захарова называет ее "ультимативной формулой Зеленского".

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При этом пресс-секретарь ведомства Лаврова в присущей российским дипломатам безапелляционной манере заявила, что Швейцария "потеряла" свой нейтральный статус и не может быть площадкой для мирных инициатив. Очевидно, Захарова подразумевает присоединение этой страны к антироссийским санкциям, направленным на то, чтобы остановить ее агрессию в Украине.

Кроме того, Мария Захарова цинично выразила недоверие к тому, что форум в Швейцарии призван обеспечить мир в Украине, заявив, что с Киевом и Западом невозможно договариваться.

Для начала переговоров с Россией пресс-секретарь российского МИД нагло требует "прекращения поставок Украине оружия и четких сигналов о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы", имея в виду оккупацию части территории Украины.

Напомним, Швейцария, известная своей позицией нейтралитета по любым военным конфликтам, поддерживает украинскую "Формулу мира" и готова стать медиатором.

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