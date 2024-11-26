Будет ли Россия воевать с НАТО: что известно о намерениях страны-агрессора

Усложнение ситуации на украинском фронте, применение россиянами новой баллистики, постоянные обстрелы украинской территории и продвижение врага вглубь – приближают войну в Украине к критической стадии.

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявляет, что необходимо усилить коллективную оборону и работать над укреплением восточного фланга НАТО. В Кремле начинают размышлять о проведении боевых действий не только на территории Украины, но и других государств.

В частности, летом Посол России в Бельгии Александр Токовинин заявлял, что подтвержденный саммитом НАТО курс означает продолжение подготовки альянса к прямому военному столкновению с Россией, которое может повлечь за собой глобальную катастрофу.

Об угрозе РФ странам НАТО отдельные политики предупреждали давно, в частности, они призывают быть готовыми к любому варианту развертывания событий.

Подробности читайте в материале ТСН.ua.

Угрозы Кремля

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожал Западу ядерным конфликтом в случае передачи Украине ядерного оружия.

По словам спикера Кремля, последствия в случае передачи Киеву ядерного оружия "являются очевидными". Да, Москва воспримет это как "акт нападения на Россию". Ранее чиновник пригрозил передачей ядерных технологий России неназванным "врагам США" и заявлял, что российские танки скоро могут быть в Берлине.

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила Польше новейшим вооружением из-за того, что в стране недавно открыли базу противоракетной обороны США Aegis Ashore. По ее словам, эта база "пополнила список приоритетных целей потенциального поражения".

В Белом доме серьезно восприняли угрозы РФ и заверили, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы американские войска находились в безопасности в Европе.

"Что не менее важно – мы очень серьезно относимся к обязательствам по пятой статье перед нашими союзниками по НАТО. Это непоколебимо, и это не изменится", – подчеркнул советник Белого дома Джон Кирби.

Путин готовится к войне с НАТО

В Службе безопасности Литвы предполагают, что кремлевский диктатор не успокоится при выигрыше войны в Украине. По данным спецслужбы, Путин готовится к длительной конфронтации с НАТО, в частности, из-за попыток дестабилизировать западные общества и подрыва поддержки Украины.

По словам Дариус Яунишкис, девять лет возглавлявшего службу безопасности Литвы, Кремль хочет возвращения территории бывшей Российской империи, в частности, земли Балтии, Польши и части Финляндии.

"Путин использует для этого весь инструментарий своих спецслужб, включая диверсии против критической инфраструктуры и военных объектов, влияние на общественное мнение и вербовку агентов через Telegram", – сообщил Яунишкис.

Как считает эксперт по российским вопросам Герхард Манготт, есть потенциальная зона конфронтации – Балтийское море.

"Российские военные самолеты часто выключают транспондеры, что заставляет истребители НАТО подниматься на перехват. Это может привести к ошибочным инцидентам, которые, хоть и не повлекут за собой войну, могут вызвать выборочные конфронтации", – сказал эксперт

В частности, россияне могут планировать завоевать также два значимых места: Нарва в Эстонии, где 95% населения являются этническими россиянами, и Сувальский коридор, который может стать путём для соединения российских войск в Калининграде с Беларусью.

В частности, по мнению некоторых военных экспертов,Россия могла бы оккупировать Латвию и часть Литвы за десять дней. Столько времени потребуется НАТО, чтобы применить пятую статью устава и защитить страны Балтии.

По словам руководителя спецштаба по вопросам Украины при Минобороны Германии, генерала Кристиана Фрейдинга ФНС видят признаки того, что российская армия стремится к 2029 году достичь таких способностей, которые позволили бы осуществить новую агрессию, в частности против страны НАТО.

Руководитель спецштаба отметил, что Россия сейчас есть и останется в обозримом будущем наибольшей угрозой для Западной Европы и Европы в целом.

"Мы очень четко осознаем, что происходящее с Украиной может произойти и с восточными соседями Германии", — сказал генерал. Он добавил, что Россия готовится увеличить свою военную мощь и численность армии, что позволило бы устроить любую новую агрессию.

Фрейдинг отметил, что к 2029 году, российские вооруженные силы стремятся достичь таких военных способностей, которые позволили бы им совершить любую новую агрессию, в том числе против государства НАТО.

"Мы полностью осознаем это, и среди нашего населения также растет осознание этого", – рассказал руководитель спецштаба по Украине при Минобороны ФРГ.

Следует заметить, как ранее сообщали западные СМИ, России хватит советского оружия до конца 2025 года.

НАТО готовится к обороне

Министр обороны Великобритании Джон Гили во время встречи с коллегами из Германии, Франции, Италии и Польши заявил, что Путин не остановится на Украине. Также чиновник отметил, что война в Украине вступает в критическую стадию и призвал удвоить поддержку украинцев.

"Мы работаем вместе по укреплению восточного фланга НАТО. Мы работаем вместе по усилению сотрудничества в разработке систем противовоздушной обороны и ракет большой дальности. Мы работаем вместе по усилению промышленных программ между нашими ведущими компаниями", – заявил британский министр.

Лондон, Берлин, Париж, Рим и Варшава ответственны за более чем пятую часть общих оборонных расходов НАТО, а также за две трети оборонных расходов Европы в НАТО. Именно поэтому эти пять стран, подчеркнул Гили, готовы увеличивать расходы на европейскую оборону.

Следует отметить, что Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства государств-членов предоставить Украине ракеты средней дальности для сдерживания и самозащиты. Глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО нардеп Егор Чернев заявил, что украинской делегации удалось убедить западных коллег включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи.

По его словам, речь идет о баллистических ракетах дальностью 1000-5500 км, которые могут наносить удары на стратегическую глубину врага. Это, например, "Томагавки".

Глава Военного комитета НАТО, голландский адмирал Роб Бауэр отметил, что по состоянию на осень 2024 года российская армия уже не представляет такой угрозы, как в феврале 2022 года, поэтому у НАТО есть время, чтобы подготовиться к войне.

Адмирал добавил, что нужно увеличивать инвестиции в оборонную промышленность для сдерживания РФ

"Если мы сможем обеспечить поставку всех жизненно важных товаров и услуг при любых условиях, это станет ключевой составляющей нашей сдерживающей политики", – пояснил Бауэр.

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Также, военный отметил зависимость Запада от китайского экспорта, в частности, химических компонентов для медицинских препаратов.

Как считает военный, вероятно, россияне используют эту зависимость, поэтому бизнес должен быть готов к сценарию войны.

Когда РФ начнет воевать с НАТО

По мнению эксперта по российским вопросам Герхарда Манготта, не следует ожидать вооруженного нападения со стороны России на страны Альянса в ближайшие 5-10 лет. Он считает, что российский военный потенциал сейчас ослаблен.

В частности, главный чешский разведчик Михал Куделка отметил, что если НАТО будет подталкивать Украину к значительным уступкам для прекращения войны, то следующие 10-15 лет РФ может потратить на подготовку для атаки на Европу.

"Возможно, следующие 10-15 лет Россия потратит на восстановление после огромных человеческих и экономических потерь и подготовки к следующей цели, которая является Центральной и Восточной Европой", — подчеркнул генерал-майор Куделка.

С этой оценкой согласны другие европейские спецслужбы. Так, в октябре глава германской разведки Бруно Каль предупредил, что президент Владимир Путин России будет готов к военному взаимодействию с НАТО к концу десятилетия.

Главный чешский разведчик также заявил, что полномасштабное вторжение в Украину должно напомнить западным странам, что Россия является "имперской сверхдержавой с имперскими желаниями" и "абсолютно презирает" свои военные потери и гибель гражданских.

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По словам генерал-майора, Чехия остается мишенью для российской гибридной войны, включая традиционный шпионаж, кибератаки, кампании по дезинформации и подрывную деятельность.

Глава чешской разведки призвал западные страны избегать новых угроз безопасности и экономической зависимости, когда они возобновят деловые и дипломатические отношения с РФ в будущем.

Он добавил, что Россия является "агрессором, понимающим только силу", и результат войны будет определять вероятность будущего глобального конфликта с непосредственным участием НАТО.

Если столкнется с сильной страной или сильным альянсом, Россия сделает расчет, что с этим не стоит связываться. тогда она может попробовать что-нибудь новое", – предостерег Куделка.

Напомним, Михаил Жирохов выразил сомнения в передаче ракеты Tomahawk для Украины. По мнению эксперта, в США ограничено количество этого стратегического вооружения.

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