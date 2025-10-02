- Дата публикации
Будет ли Россия воевать с НАТО: Путин ответил
Диктатор Путин назвал «чепухой» заявления европейских политиков о возможной войне с Россией.
Российский диктатор Владимир Путин заверил, что не намерен нападать на страны НАТО.
Об этом диктатор сказал в четверг, 2 октября, в своем выступлении на Валдайском форуме.
На фоне провокаций с российскими дронами и самолетами в воздушном пространстве стран НАТО Путин цинично «успокоил» и назвал «чепухой» заявления, что Россия может напасть на НАТО.
«Успокойте, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами», — сказал глава Кремля.
В то же время, диктатор пригрозил, что «меры России в ответ на милитаризацию Европы не заставят себя ждать».
«Если кто хочет потягаться с Россией, то пусть попробует. Россия никогда не проявит слабости и нерешительности. Безопасности нет ни для кого, если безопасность одной страны обеспечивается за счет другой», — сказал Путин.
Напомним, что сегодня диктатор Путин также посетовал, что Россию не приняли в НАТО.