Будет ли скорое окончание войны в Украине – заявление Макрона

Вашингтон должен помочь Европе изменить "характер ситуации" и "убедить Россию сесть за стол переговоров", в то время как ЕС будет строить гарантии безопасности для Украины.

Быстрого и легкого решения в Украине не будет, несмотря на слова 47-го президента США Дональда Трампа по поводу завершения войны за 24 часа.

Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во время ежегодной встречи французских послов, передает BFMTV.

По мнению Макрона, только Украина должна "вести реалистические дискуссии по территориальным вопросам".

"Только они (украинцы – ред.) могут их вести (переговоры – ред.), чтобы найти разрешение конфликта, вызванного российским вторжением 2022 года", – сказал он.

Между тем, США, по словам президента Франции, должны помочь европейцам изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров.

"А европейцы должны построить гарантии безопасности для Украины, что и будет их первоочередной обязанностью", – заявил Макрон.

Президент Франции также предупредил, что в нынешних условиях "скорого и легкого решения в Украине не будет". Об этом говорилось на фоне предварительных заявлений американского президента Дональда Трампа по поводу завершения войны за сутки.

"Новый американский президент сам знает, что у Соединенных Штатов нет никаких шансов что-то выиграть, если Украина проиграет", – сказал Макрон.

Он также добавил, что капитуляция Украины не может быть хорошей для европейцев и американцев, а "доверие" к Западу будет "взорвано", если он согласится на "компромисс" из-за "усталости" от конфликта.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен также выступил с заявлением о позиции Украины, в частности, в Курской области. По его словам, это критически важно для любых будущих переговоров.

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