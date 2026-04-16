Будет ли Словакия блокировать кредит ЕС для Украины вместо Венгрии: ответ министра

Братислава блокирует 20-й пакет санкций против РФ, но не против предоставления кредита Украине / © скриншот с видео

Словакия может заблокировать 20 пакет санкций ЕС против России, однако не выступает против предоставления кредита Украине на 90 млрд евро.

Об этом сообщил министр иностранных дел этой страны Юрай Бланар, передает Dennik N.

По словам Бланара, Словакия хочет блокировать 20 пакет санкций против России, пока не получит гарантий повторного открытия нефтепровода «Дружба». Выступая перед членами Комитета по европейским делам словацкого парламента, Бланар заявил, что Словакия хочет «четкого, прозрачного и проверенного заявления» о том, что нефтепровод «Дружба» будет снова открыт.

В ходе сессии парламента Бланар заявил, что для разблокирования пакета необходимо запустить трубопровод.

«Если трубопровод „Дружба“ не будет функционировать, а вопрос об одобрении 20-го пакета будет обсуждаться, мы его не одобрим, потому что у нас нет других инструментов, кроме как заставить президента Украины Владимира Зеленского вместе с Европейской комиссией запустить трубопровод „Дружба“, — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что «Дружба» может возобновить работу до конца апреля после российской атаки, но премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил это под сомнение.

По словам Бланара, формирующаяся позиция нового венгерского правительства свидетельствует о его готовности поддержать предоставление Украине кредита.

Даже на сессии парламента Бланар не намекнул на то, что Словакия заблокирует кредит Киеву. Он также утверждал, что заявления премьер-министра Фицо о «перенятии эстафеты» Словакией от Виктора Орбана по Украине были извращены.

Кредит от ЕС

Ранее победивший на выборах в Венгрии Петер Мадяр выдвинул условие для разблокирования кредита Украине.

Издание Bloomberg сообщило, что у Украины есть средства на покрытие оборонных расходов только до июня 2026 года.

Зеленский признал, что из-за заблокированного кредита от Евросоюза в 90 млрд евро, 45 из которых должны поступить в этом году, Украина может не успеть подготовиться к следующей зиме.