Будет ли удар по Москве 9 мая: эксперт назвал возможные сценарии

Парад в Москве 9 мая / © Associated Press

Российский президент Владимир Путин ошибся, если не согласился на предложение временного перемирия, ведь это позволило провести парад 9 мая в Москве без дополнительных рисков.

Такое мнение высказал руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в эфире Radio NV.

«Зря Путин не пошел на украинское предложение. По меньшей мере, гарантированно можно было ему выходить на трибуну и быть спокойным, что ничего не прилетит ни на Красную площадь, ни рядом», — отметил эксперт.

Он добавил, что даже короткое перемирие не изменило бы стратегическую ситуацию на фронте, однако могло бы повлиять на фон безопасности в Москве во время праздничных мероприятий.

Как Украина повлияла на парад 9 мая в Москве

В то же время, по словам Мельника, Украина уже достигла определенного эффекта даже без фактических инцидентов во время парада.

«Более того, как круги по воде, пошел резонанс, как изменился сценарий парада и к тому, что звучат заявления российского руководства, что если будет удар по Красной площади, будут последствия, которые еще никто не видел», — сказал он.

Какие сценарии возможны

Эксперт отметил, что вокруг событий в Москве 9 мая формируется несколько сценариев — от потенциальных атак беспилотников до варианта, при котором ничего не произойдет, но фактор угрозы уже создает эффект.

«Даже если вместо Путина выпустят двойника на парад, то это также стоит того, чтобы не подвергаться лишним рискам. А эффект будет в любом случае достаточно мощным», — добавил Мельник.

Он также обратил внимание на реакцию российской информационной среды, в частности, Z-блоггеров, которые критически восприняли заявления Кремля о возможных «ответах» в случае атак на Москву.

Отдельно Мельник подчеркнул, что Украине важно просчитывать разные варианты развития событий, учитывая военные, политические и медийные последствия.

По его словам, риски остаются высокими, в частности из-за риторики российской стороны по поводу возможных «серьезных последствий» в случае ударов по столице РФ.

