Будет ли в России новая мобилизация и какая: эксперт раскрыл подробности

Мобилизация в России / © Getty Images

Россия до последнего будет оттягивать объявление новой волны массовой мобилизации из-за риска социального взрыва и серьезных экономических проблем. Кремль уже сейчас проводит «тихую» или «квазимобилизацию», выгребая в армию больных, заключенных и призывников.

Об этом рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Почему Кремль боится массовой мобилизации

По словам эксперта, на решение Кремля влияют несколько факторов. Во-первых, экономический: украинские удары по российским НПЗ, падение цен на нефть и санкции привели к нехватке средств в местных бюджетах, которые не могут выплачивать обещанные «неслыханные» суммы контрактникам.

Во-вторых, социальный: социология показывает рост числа россиян, желающих завершения войны. Первая волна «чмобиков» вызвала огромное общественное недовольство, и новая мобилизация будет еще труднее.

«Россияне готовы воевать дальше, но желательно до последней капли крови соседа», — отмечает Жмайло.

Кремль боится повторения мятежа Пригожина, когда 5 тысяч боевиков поставили на уши всю Россию.

Как работает «тихая» мобилизация в России

Чтобы избежать социального взрыва, власти РФ используют скрытые методы пополнения армии:

Круглогодичный призыв. Под видом непрерывного набора на срочную службу проводятся мобилизационные мероприятия.

Вербовка больных. Снимаются ограничения для людей с гепатитом B, C и СПИДом. Из них формируют отдельные полки.

Набор заключенных. Продолжается практика Пригожин по вербовке зэков и людей на условном сроке.

Дмитрий Жмайло подчеркивает, что Россия совсем не уверена в своей победе. Ее летняя наступательная кампания провалилась, а осенняя не приносит значительных успехов, в то же время сопровождается огромными потерями. Темпы продвижения свалились с 35-45 до 8 квадратных км в день.

Именно неуверенность, по словам эксперта, заставляет Кремль прибегать к провокациям: нарушение воздушного пространства НАТО, диверсии и разжигание протестов в Европе.

«Россияне посылают месседж Европе. Мол, видите ли, оружие вы Украине отдали, а вам самим защищаться нечем. Пожертвуйте Украиной ради собственной безопасности», — объясняет логику врага Жмайло.

Эксперт констатирует «определенное реальное истощение» российской армии. Хотя они еще могут воевать, ситуация для них не менее сложна, чем для Украины.

«Если весной (ред. — россияне) не получат внешней помощи от того же Китая, то уровень давления их агрессии постепенно начнет проседать», — прогнозирует Дмитрий Жмайло.

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов ранее заявил, что Россия проводит тотальную мобилизацию экономики и общества для подготовки к предстоящей «великой войне».

По его данным, к 2036 году Кремль планирует потратить на перевооружение около 1,1 трлн долларов, а также уже создает новые военные округа и дивизии. Буданов подчеркнул, что Москва стремится разрушить текущий мировой порядок, используя для этого прокси-силы в Африке и вмешиваясь в демократические процессы в других государствах.