Будет ли война в Румынии: категорический ответ министра обороны страны

Министр обороны Румынии Ангел Тилвар уверен, что на территории этой страны не будет войны.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Antena 3, передает румынское издание Digi24.

По словам главы оборонного ведомства страны, после "сложного года" с точки зрения безопасности, только что начавшийся год принесет новые "вызовы".

“Они связаны с последствиями непровоцированного и глубоко незаконного вторжения, которое Россия совершила против суверенного государства, против Украины, а Румыния, как часть сильнейшего военного политического альянса, внесла свой вклад в поддержку атмосферы стабильности и мира в регионе, а также в нашей стране. ”, — сказал Ангел Тилварь.

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В то же время, он категорически отрицает возможность распространения войны на территорию Румынии в надежде на гарантии безопасности от НАТО.

"У нас есть гарантии безопасности, которых у Румынии никогда раньше не было. С другой стороны, я считаю, что мы делаем правильные вещи как в политическом, так и в военном плане, чтобы этого не произошло", — пояснил глава оборонного ведомства Румынии.

Напомним, на территории Румынии ночью 14 декабря упал один из российских беспилотников, сбитый во время атаки на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае.

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