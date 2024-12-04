Будет ли Южная Корея сотрудничать с Украиной: эксперт объяснил, от кого это зависит

Оппозиционная партия в Южной Корее не настроена на более широкое сотрудничество с Украиной. Пока в США не заработает новая администрация президента Дональда Трампа, в западном лагере будет наблюдаться так называемый политический "вакуум", в том числе и по этому вопросу.

Об этом сказал заместитель директора аналитического центра "Политика" Артём Бронжуков в эфире "Киев 24".

Пока Сеул не "сверит часы" с Дональдом Трампом и новым госсекретарем США, никаких глобальных решений по Украине принято не будет, считает эксперт. Он также добавил, что такую стратегию придерживаются и другие мировые столицы.

"Стоит отметить, что оппозиционная партия "Тобуро" считает, что нужно идти на уступки Китаю, России и КНДР для безопасности страны. Однако Южная Корея, в целом, является прозападной страной, которая находится в орбите, в том числе и США", — пояснил Бронжуков.

По его словам, эта демократическая партия пока не рассматривает более широкую кооперацию с Украиной.

"Это, конечно, проблема, но здесь нужно будет работать с Дональдом Трампом. И пока продолжается этот ваккум в западном лагере, пока новая администрация президента США не начала работать, то каких-то решений о продаже оружия или чего-то еще более глобального, ожидать не следует", — добавил Бронжуков.

Тем временем министр обороны Южной Кореи подал в отставку. Известно, что причиной стало внедрение военного положения и извинился перед гражданами за свои действия.

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