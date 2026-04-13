Победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр заявил, что ответит на возможный звонок российского диктатора Владимира Путина, чтобы лично призвать его остановить войну против Украины.

Об этом лидер партии «Тиса» сообщил 13 апреля во время пресс-конференции, передает Clash Report.

Позиция Мадьяра по отношению к Путину

Венгерский лидер отметил, что в случае телефонного разговора его главным месседжем станет требование прекратить убийства и завершить продолжающуюся уже четыре года полномасштабную войну.

«Если Владимир Путин позвонит мне, я возьму трубку. Не думаю, что это произойдет. Я сам ему не буду звонить. Но если мы все-таки поговорим, я смогу сказать ему, чтобы он, пожалуйста, прекратил убийства сейчас, четыре года спустя, и закончил эту войну, которая не имеет смысла и с их точки зрения. Ведь погибли десятки тысяч россиян», — заявил Петер Мадьяр.

В то же время Мадьяр заявил, что не уверен, что его советы повлияют на решение руководства РФ. Политик отметил, что прекращение агрессии, по его мнению, должно стать результатом внешних факторов, а не дипломатических призывов.

«Не думаю, что он закончит войну по моему совету. Я очень надеюсь, что его заставят это сделать вне зависимости от этого», — добавил победитель выборов.

Петер Мадьяр победил на выборах в Венгрии — что известно

Напомним, в Венгрии завершилась 16-летняя эпоха Виктора Орбана: на выборах 12 апреля оппозиционная партия «Тиса» получила конституционное большинство (138 мест из 199).

После этого Петер Мадьяр стал сенсацией европейской политики, но его видение будущего Украины остается сложным и неоднозначным.

Между тем Мадьяр заявил, что новое правительство будет представлять всех граждан и вернет Венгрию к европейскому курсу, в частности, будет работать над разблокированием финансирования от ЕС.

Кстати, после поражения партии Орбана министр иностранных дел Петер Сийярто пришел в министерство. По словам победителя выборов Петера Мадьяра, там начали уничтожать документы, касающиеся санкций.