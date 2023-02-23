"Будет напоминанием": в Лондоне дорогу у российского посольства покрасили в сине-желтый цвет (фото, видео)

Утром 23 февраля активисты раскрасили одну из центральных улиц Лондона вблизи российского посольства в сине-желтые цвета украинского флага. Такая акция прошла к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает издание My London.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что улица Бейсуотер-роуд близ Гайд-парка в Кенсингтоне полностью залита сине-желтыми цветами (фото и видео в конце статьи).

Четыре человека, в том числе три мужчины и женщина, арестованы по подозрению в преступном повреждении и препятствии движению на шоссе, подтвердила столичная полиция. Их доставили в полицейский участок на западе Лондона, где они находятся и сейчас. В полиции говорят, что выясняются все обстоятельства протеста.

Следует отметить, что акцию протеста у российского посольства организовала кампания "Led by Donkeys". Там заявили, что она приурочена к первой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

"Завтра первая годовщина [полномасштабного] империалистического вторжения Путина в Украину. Вопреки утверждениям российского диктатора и его апологетов, Украина является независимым государством и народом, имеющим полное право на самоопределение. Существование огромного украинского флага у его (путинского - ред.) посольства в Лондоне будет служить ему напоминанием об этом", – заявили в "Led by Donkeys".

Участники кампании рассказали, что пришлось разлить по 170 литров желтой и голубой краски на проезжей части. Активисты добавили, что краска была "высококачественной, нетоксичной, без растворителей, экологически чистой, быстро сохнущей, предназначенной для создания дорожного искусства". Водители, проезжавшие мимо, сами размазали краску по дороге.

Solidarity with Ukraine ✊

(Russian Embassy, London) pic.twitter.com/efRXKgDuqV — Led By Donkeys (@ByDonkeys) February 23, 2023

Russian Embassy, London pic.twitter.com/99mFy6Gx5k — Led By Donkeys (@ByDonkeys) February 23, 2023

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