"Будет очень тяжело": Трамп сделал заявление о резне на борту Flydubai

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может нанести удар по Ирану, если расследование подтвердит причастность Тегерана к инциденту с самолетом Flydubai.

Об этом Трамп сказал журналистам 1 октября.

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По словам Трампа, в случае установления такой связи, реакция США будет жесткой.

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«Будет очень тяжело», — заявил американский президент, комментируя возможные действия Вашингтона.

В то же время Трамп не привел доказательств, подтверждающих причастность Ирана к инциденту. Речь идет именно о возможной связи, которая должна установить расследование.

Резня в самолете FlyDubai — что известно

Американский президент Дональд Трамп связал возможный военный ответ США с результатами расследования и подтверждением причастности Ирана.

Ранее стало известно, что пассажирский рейс FDB1073 авиакомпании FlyDubai, следовавший из ОАЭ в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии после кровавой схватки в кабине пилотов. Один из пилотов получил ножевое ранение, после чего самолет резко начал терять высоту.

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Сначала была версия, что между пилотами могли быть россиянин и украинец, однако израильские СМИ со временем сообщили, что нападающим был второй пилот из Омана, а капитан — гражданин ОАЭ. По данным источников, самолет в минуту потерял около 4200 метров высоты. Обстоятельства инцидента расследуют.

Израильские чиновники подозревают, что это была попытка захватить контроль над самолетом и направить его на падение в теракте.

Также израильский пассажир, который помог обезвредить нападающего на борту самолета Flydubai, рассказал, как он проник в кабину пилотов.

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