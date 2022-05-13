"Будет следующей после Украины": в Госдуме РФ открыто угрожают "денацифицировать" Польшу

В России возмущены заявлением президента Польши о том, что Кремль должен выплатить Украине контрибуцию. В ответ российские политики ответили, как обычно, с угрозами. Они заговорили о "денацификации" граждан Польши.
Более того, в России заявили, что Польша будет первой сразу после "денатификации" Украины.
Такое заявление сделал в своих социальных сетях депутат российской Госдумы Олег Морозов.
"Своими заявлениями о России, как "раковой опухоли", и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины", – написал он.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что международное сообщество должно заставить РФ выплатить Украине контрибуции в результате войны. Заявление о необходимости выплаты Россией ущерба нанесенного войной Анджей Дуда сказал во время брифинга в Таллинне.
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