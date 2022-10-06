"Будет смена режима": Резников спрогнозировал провал мобилизации в России и описал последствия

В то же время ВСУ будут продвигаться в рамках своей контрнаступательной операции.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что провал мобилизации в России и неспособность обеспечить армию всем необходимым приведут ко смене нынешнего режима в этом государстве.

Об этом глава Минобороны рассказал в интервью "Forbs-Украина".

"Факты, которые я наблюдаю – это провал "могилизации" в России, их провал обеспечения этого военного контингента", – сказал Резников.

Он отметил, что у российской армии есть проблемы с выполнением оборонного заказа.

"У нас есть точная информация с нашими турецкими партнерами, что россияне пытались заказать у них через третьи страны 200 тысяч бронежилетов и 500 тысяч комплектов зимней одежды. Это значит, что у них с этим беда. Кстати, Турция им отказала. Теперь представьте себе: они бегают по рынку и думают, где им взять бронежилеты и одежду", – проинформировал министр.

В этом контексте он убежден, что у россиян будет провал.

"Это снежный ком, и он уже покатился. Это провал существующего режима РФ, они начнут кого-то обвинять, потому что им нужны головы, будет смена режима", – прогнозирует Резников.

В то же время он отметил, что в течение этого времени украинские войска будут продвигаться в рамках контрнаступательной операции.

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Глава Минобороны также надеется, что Украина при поддержке западных партнеров после выхода на административные границы 1991 года сядет за стол переговоров с новым российским руководством.

Мобилизация в России

Напомним, Резников также информировал, что на войну в Украину ожидается прибытие 150 тыс. мобилизованных россиян. Они должны пополнить те воинские части, которые понесли значительные потери на фронте.

По данным замминистра обороны Анны Маляр, россияне не очень охотно идут воевать в Украину. Так, только за первые две недели мобилизации в РФ более двух тысяч россиян обратились к Украине с желанием сдаться в плен.

Отметим, что советник Офиса президента Алексей Арестович предполагает – Россия может собрать до 17 млн мобилизованных.

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