Будет создан трибунал для привлечения России к ответственности за преступления против Украины - Кулеба

Будет создан трибунал для привлечения России к ответственности за преступления против Украины - Кулеба

Министерство иностранных дел уже начало работу над воплощением этой инициативы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поддержал инициативу международного сообщества создать специальный трибунал по рассмотрению преступлений российской агрессии против Украины.

Об этом МИД Украины сообщил в Facebook.

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Украина вместе с партнерами инициировала ряд международно-правовых процессов для привлечения России к ответственности. Речь идет о делах в Международном суде ООН, Международном уголовном суде, Европейском суде по правам человека и других.

В ходе этих процессов будут рассматриваться отдельные нарушения и преступления, которые российские войска совершили и продолжают совершать против гражданского населения и человечности.

Это включает неразборчивые артиллерийские обстрелы, авиационные бомбардировки и ракетные удары по жилым кварталам украинских городов, детским садам, детским домам, обстрелам АЭС, обстрелам и уничтожению критической инфраструктуры.

"Все эти и другие военные преступления тщательно документируются и становятся основными для работы органов международного и украинского правосудия", — говорится в сообщении МИД.

Напомним, Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение по делу о геноциде со стороны России. Иск Украина подала 26 февраля. Наша страна требует от России опровергнуть аргумент о геноциде русскоязычного населения в Украине. Именно воображаемым геноцидом Россия оправдывает нападение на Украину и совершает преступления и убивает гражданское население в Украине.

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