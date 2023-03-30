Будет так, как с Крымским мостом: Данилов объяснил свой намек о дальнобойном беспилотнике у Кремля

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал свое сообщение в Twitter о дальнобойном беспилотнике у Кремля. Он уверен, Россию в ближайшее время ждет "неизбежная фрагментация".

Такое мнение Данилов высказал на телемафоне в четверг, 30 марта.

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"Здесь нет никаких загадок. Если РФ уничтожает наши города и инфраструктуру, убивает наших детей, мы не должны спокойно за этим наблюдать. Если несколько месяцев назад я делал намеки на то, что Крымский мост будет разрушен, прошел определенный промежуток времени для того, чтобы это произошло. Так же будет и с Москвой. Мы не будем спокойно наблюдать, закрыв глаза, как они убивают наших граждан и совершать здесь безобразия. Мы будем обязательно отвечать. И никто не скроется", — подчеркнул чиновник.

Данилов уверен, что уже существующие внутри страны внутренние сорры, будут только наращиваться, что неизбежно приведут к распаду РФ.

"Путин сам разрешил ситуацию, связанную с тем, что будет — фрагментация России. Я более чем убежден, что это будет происходить в ближайшее время. Разговоры относительно богачей, которые зарабатывали деньги совместно с Путиным, и подобные настроения существуют среди всей так называемой бизнес-элиты на территории России. Внутренние распри, которые там будут наращиваться, только ускорят процесс разрушения России", — отметил секретарь СНБО.

Напомним, 29 марта секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал твит, на котором историческое фото 1987 года. Тогда на Красной площади в Москве немец Русь приземлил небольшой самолет, обойдя всю систему противовоздушной обороны тогдашней советской России.

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