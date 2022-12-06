Будет уничтожать ракеты и дроны: Израиль и США совместно разработают лазерное оружие

Оборонные компании Израиля и США будут сотрудничать по разработке лазерной системы противоракетной обороны.

Израильская государственная оборонная компания Rafael и американский производитель оружия Lockheed Martin подписали соглашение о совместной разработке высокоэнергетической лазерной боевой системы.

Об этом пишет Xinhua.

Соглашение предусматривает разработку, тестирование и производство системы в Соединенных Штатах и Израиле.

Будущая система будет базироваться на системе лазерной защиты Iron Beam, уже разработанной Rafael и Министерством обороны Израиля.

С мощностью 100 киловатт Iron Beam намерен стать действенной системой противовоздушной обороны наземного базирования, которая будет действовать против ракет, мин, дронов и других угроз, непосредственно поражая цели высокоэнергетическим лазером.

Израиль и война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Израиль может предоставить Украине современные системы ПВО для защиты населения от ракетных ударов.

В свою очередь президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Израиль готов предоставлять Украине нелетальное оружие. Современные системы ПВО они передать не могут, поскольку они могут попасть в руки российских оккупантов и быть рассекреченными.

В ноябре украинская делегация посетила Израиль для переговоров с представителями Армии обороны (ЦАХАЛ) возможностей налаживания сотрудничества в сфере противоракетной обороны.

Военный эксперт Петр Черник считает, что если Иран будет продавать России крылатые ракеты, Израиль в ответ может предоставить Украине оперативно-тактические ракетные комплексы LORA, превосходящие по характеристикам ATACAMS и способные внести перелом в войну.

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