"Будет висеть на грани": астролог рассказал, что будет с Путиным в ближайшее время

Президента России Владимира Путина ожидают непростые времена.

Об этом сообщил астролог Алакх Ниранджан.

"Все будет медленно, все будет тяжело. Меркурий обеспечит отсутствие денег, то есть доходы от налогов будут извне доходов, прибыли не будет. Этот человек не достигнет цели. Есть один секрет небольшой, потому что если мы посмотрим на периоды, когда и что происходит. Выходит, что в ближайшие месяцы есть высокая вероятность, что он прекратит свое руководство. Я сам был удивлен, потому что нет никаких предпосылок, все складывается.

В общем, если говорить очень серьезно, то это очень сильная карта реализуемого человека, сильного президента, у которого просто все плохо идет — тяжело, медленно, и имеет два момента хорошие для того, чтобы уйти. В ближайшие три месяца – это первый момент, и второй момент начинается только с мая 2030 года", — сказал он.

Напомним, провидица из Прикарпатья София Семьянишин предусмотрела неожиданную победу Украины. Она отметила, что, возможно, в самой России что-нибудь случится такое, что кардинально повлияет на окончание войны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а только как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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