"Будьте осторожны": во Франции призывают отказаться от российской и китайской вакцин

МИД просит доверять только проверенным вакцинам.
Во французском Министерстве иностранных дел призывают отказаться от российской и китайской вакцин.
Об этом сообщил госсекретарь при МИД Клеман Бо, пишет телеканал Francе 2.
Ведомство призвали граждан доверять только проверенным вакцинам. Зато отказаться от препаратов, в действенности которых власти страны не уверена. По словам словам Клемана Бо, таких признанных во Франции и Европе вакцин всего четыре.
"Что касается ряда других вакцин, в частности Осийский и китайских, Франция говорит своим партнерам:" Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", — сказал политик.
К слову, во Франции одобрены четыре вакцины от COVID-19:
- Johnson & Johnson
- Moderna
- Oxford/AstraZeneca
- Pfizer/BioNTech
Как сообщалось, директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что новые варианты коронавируса пока побеждают в гонках с вакцинами от COVID-19. Также глава ВОЗ подчеркнул, что ситуация угрожает восстановлению мировой экономики, пострадавшей из-за пандемии.