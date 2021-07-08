"Будьте осторожны": во Франции призывают отказаться от российской и китайской вакцин

"Будьте осторожны": во Франции призывают отказаться от российской и китайской вакцин

МИД просит доверять только проверенным вакцинам.

Во французском Министерстве иностранных дел призывают отказаться от российской и китайской вакцин.

Об этом сообщил госсекретарь при МИД Клеман Бо, пишет телеканал Francе 2.

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Ведомство призвали граждан доверять только проверенным вакцинам. Зато отказаться от препаратов, в действенности которых власти страны не уверена. По словам словам Клемана Бо, таких признанных во Франции и Европе вакцин всего четыре.

"Что касается ряда других вакцин, в частности Осийский и китайских, Франция говорит своим партнерам:" Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", — сказал политик.

К слову, во Франции одобрены четыре вакцины от COVID-19:

Johnson & Johnson

Moderna

Oxford/AstraZeneca

Pfizer/BioNTech

Как сообщалось, директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что новые варианты коронавируса пока побеждают в гонках с вакцинами от COVID-19. Также глава ВОЗ подчеркнул, что ситуация угрожает восстановлению мировой экономики, пострадавшей из-за пандемии.

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