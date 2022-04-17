«Будьте сильны и с отвагой в сердце»: Борис Джонсон заговорил по-украински во время своего пасхального обращения

«Будьте сильны и с отвагой в сердце»: Борис Джонсон заговорил по-украински во время своего пасхального обращения

Пусть весть надежды воскресшего Христа принесет вам силу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пасхальном поздравлении обратился не только к британцам, но и к украинцам, видео которого он выложил в Twitter.

«Будьте сильны и имейте в сердце смелость, вы все, что уповаете на Господа», — сказал Джонсон на украинском языке.

«Желаю христианам всего мира счастливой и благословенной Пасхи, включая христиан Украины, независимо от того, отмечаете ли вы Пасху сегодня или позже этого месяца. Пусть весть надежды воскресшего Христа принесет вам силу», — поздравил Джонсон.

Умирающие христиане на всем мире весело и блестели #Easter, включая Christians of Ukraine – где вы являетесь Великий день или последнее время этой недели.



May risen Christ's message of hope bring you strength.



1/2 pic.twitter.com/ChRimI3hzG — Boris Johnson (@BorisJohnson) 17 апреля 2022

Добавим, что сегодня, 17 апреля, у украинцев Вербное воскресенье – один из главных христианских праздников, во время которого в храмах освящают иву. ТСН.ua рассказывает, когда Вербное воскресенье 2022 года и какие традиции следует соблюдать.

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