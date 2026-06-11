"Будьте вежливы с осами": украинка в Германии рассказала о штрафах до €50 тыс. за убитое насекомое

Украинка рассказала о жестких экологических законах в Германии / © Pixabay

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Германия известна своими строгими правилами, но некоторые законы способны откровенно шокировать украинских беженцев. Украинская беженка Людмила Русина рассказала, как в Германии можно «схватить» штраф в 5 тысяч евро, если вы уничтожили осиное гнездо.

Об этом блогерша рассказала в Tik-Tok.

«Будьте вежливы с осами в Германии. Потому что за их уничтожение грозит штраф в 5 тысяч евро. А если еще и гнездо редких шершней разрушите, то ваш бюджет уменьшится на 50 тысяч евро», — предупредила украинка.

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Как объясняет блогерша, в Германии действует сверхсуровое законодательство, защищающее диких животных, насекомых и птиц от любого вмешательства человека. Даже если животное кажется вам раненым или заброшенным, трогать его самостоятельно категорически запрещено.

«Когда-то на курсах немецкого, обеспокоенные этим вопросом, мы спросили у учительницы, можно ли ликвидировать осу, которая случайно залетела и докучает нам. Она удивилась и спросила: "А зачем?"», — поделилась украинка.

Она уточнила, что в случае непреднамеренного причинения вреда дикой природе, например, если убить осу случайно, то никакого наказания не будет. Но если на вашем балконе или дворе появилось осиное гнездо, то нельзя уничтожить его своими силами. Это должна сделать только специальная служба. Но не бесплатно.

«Когда рядом с городом, в котором я живу в Германии, при реконструкции школы нашли семью редких полевых хомяков, их переселение обошлось городу в 2,5 миллиона евро. И эта новость разнеслась по всему миру», — добавила блогерша.

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Ранее мы писали, что в Германию массово едут украинские мужчины призывного возраста.

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