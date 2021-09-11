"Буду любить себя вечно": в Бразилии женщина вышла за себя замуж и вскоре отправится в медовый месяц

Невеста считает, что никогда себя не предаст и всегда будет верно себя любить.

В Бразилии модель нижнего белья Крис Галера недавно вышла за себя замуж.

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Об этом сообщает Nypost.com.

"Мне не было стыдно, я решительно пошла в церковь. Я сама делала макияж и прическу, и все смотрели, потому что у меня не было жениха" — сказала Галера о своей свадьбе.

Для сольной церемонии Галера надела белое платье с "убийственным декольте" и по традиции бросила букет цветов.

Сама новоиспеченная жена самой себе заявила, что возродила тенденцию под названием сологамия, в которой одинокие люди женятся в духе, что им не нужен партнер, чтобы обрести счастье.

"Многим людям это понравилось и было интересно. Они думают, что я шучу, но я на самом деле вышла за себя замуж! И некоторые женщины сказали, что они сделают то же самое", — сказала Галера, добавив, что за ней ухаживали тысячи мужчин, но достойного кандидата она не нашла.

"Я никогда не расстанусь с собой, но также, если появится новая любовь, я хочу пережить этот опыт. Я поставлю человека на второе место, сначала это всегда буду я. Наиболее веселым было чувство удовлетворения и гордости за то, что я женилась на себе ... я не разочаруюсь, я не предам своего доверия, и я буду любить себя больше всего", — сказала женщина.

В ноябре она даже собирается на медовый месяц.

На оскорбление и критику других людей она не обращает внимание, поскольку считает себя счастливой.

Галера в ноябре отправится в свой медовый месяц в Париж и в Лондон.

Напомним, что в столице Перу — в Лиме одновременно поженились 200 пар. Старшей невесте — 87 лет, а младшей — 19.

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