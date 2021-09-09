"Буду протестовать, пока талибы не убьют меня": афганки вышли на марш за равные права

"Буду протестовать, пока талибы не убьют меня": афганки вышли на марш за равные права

Талибы били протестующих плетьми и палками.

В Афганистане в среду, 8 сентября, десятки возмущенных действиями "Талибана" женщин маршировали по улице Кабула, скандируя: "Мы хотим равных прав, мы хотим женщин в правительстве".

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что накануне талибы объявили состав нового правительства Афганистана, в котором нет женщин. Кроме того, Министерство по делам женщин ликвидировали. "Мы не можем это принять, и поэтому мы вышли", — рассказала изданию одна из протестующих.

"Мы шли мирно. Потом я увидела 4-5 машин, в каждой из которых было около 10 боевиков "Талибана", которые шли за нами", — указала другая участница марша. По ее словам, боевики останавливали протестующих и били их плетьми и палками, вызывающими поражение электрическим током.

"Они дважды ударили меня по плечу. Я почувствовала боль по всему телу. Мне все еще больно и я не могу пошевелить рукой, — поделилась женщина. — Они также использовали много нецензурных слов и оскорбляли нас. Мне очень стыдно повторять слова, которыми они называли нас".

"Нас всех избили. Меня также ударили. Они сказали нам идти домой, указав, что это и есть место для женщин", — вспомнила собеседница издания, которая в целях безопасности пожелала остаться анонимной. Женщина отметила, что боец талибов выбил из ее рук телефон, когда она пыталась снять марш на видео.

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Протестующая, которая ранее работала советницей в правительственном департаменте, а также вела собственный бизнес, рассказала об опасениях своих родных.

"Они говорят мне не ходить на протесты, потому что (талибы. — Ред.) убьют меня. Я спорила со своим братом, чтобы принять участие в марше в среду. Важно, чтобы мы повысили голос. Я не боюсь. Я продолжу ходить снова и снова, пока они не убьют нас. Лучше умереть один раз, чем умирать постепенно", — высказалась Джиа (имя изменено в целях безопасности).

Женщина замужем, у нее четверо детей, в том числе младенец. "Талибан" здесь не на несколько дней. Они здесь надолго. Мы должны требовать соблюдения наших прав не только для нас, но и для нашего следующего поколения, наших детей. Мы знаем, что талибы могут найти нас. Но у нас нет выбора. Мы должны продолжать", — уверена афганка.

Напомним:

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