"Буду ждать встречи для урегулирования войны в Украине": Трамп сделал заявление о намерении Путина

И Трамп ждет встречи с главой Кремля, и тот хочет встретиться с Трампом "как можно скорее".

Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с главой РФ Владимиром Путиным, ведь тот ранее говорил, что хочет встретиться с ним "как можно скорее".

Об этом говорилось в речи Трампа 22 декабря во время конференции в Аризоне, передает Fox News.

47-й президент США подчеркнул, что в российско-украинской войне "погибли миллионы" и добавил, что человечество никогда не видело ничего подобного.

"Эти сумасшедшие войны, в которых мы находимся, одна из вещей, что я хочу сделать быстро. И президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Поэтому мы должны подождать. Но мы должны остановить эту войну. Она ужасная- ужасная тем, что убивают солдат... Земля ровная. Единственное, что их может остановить — это человеческое тело. Они падают замертво на ровную землю. Если бы я был президентом, этого никогда бы не произошло", — сказал Трамп.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп "отправил сообщение" президенту Украины Владимиру Зеленскому о прекращении огня. В частности, речь идет об отказе от оккупированных территорий.

Читайте также: