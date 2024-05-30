"Будущее правых в Европе — в руках двух женщин": Орбан призвал объединиться двоих лидеров

Партия Мэлони "Братья Италии" заседает вместе с Европейскими консерваторами и реформистами (ECR) в парламенте ЕС, а "Национальное объединение" Ле Пен является частью группы "Идентичность и демократия" (ID).

Призыв лидера французских ультраправых Марин Ле Пен к премьер-министру Италии Джорджии Мелони по формированию правой супергруппы в следующем Европейском парламенте поддержал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Более того, он заявил, что будущее суверенистского лагеря в Европе и правых находится в руках двух женщин.

Об этом говорится в Politico.

"Будущее суверенистского лагеря в Европе и правых находится в руках двух женщин... Если французские крайние и итальянский лидер работают вместе в рамках одной группы или коалиции, они будут силой для Европы", — передает слова Орбана Politico.

Поскольку прогнозируется, что на выборах в ЕС 6-9 июня крайние правые "увеличатся", Ле Пен выдвинула идею создать единую правовую группу, которая, по ее словам, могла бы стать второй силой в парламенте после правоцентристской Европейской народной партии и дать Европе толчок вправо .

Орбан разделяет видение Ле Пен.

"Импульса, возникающего в результате такого партнерства, может быть достаточно, чтобы изменить конфигурацию европейских правых или даже вытеснить Европейскую народную партию", — сказал он.

Партия Орбана "Фидес" вышла из ЕНП в 2021 году и ведет переговоры о вступлении в ЕКР. Однако венгерский лидер заявил, что его политсила потребует от ЕКР прояснить свою позицию относительно будущих отношений с поддерживающими венгры Национальным объединением Ле Пен и ЕНП, которую Орбан раскритиковал как находящуюся под немецким влиянием.

"Помимо количества мест, которые получит та или иная партия, важнейшим, по моему мнению, будет количество депутатов Европарламента, готовых идти дальше в войне в Украине, и количество тех, кто будет за ее прекращение", — сказал Орбан.

Напомним, недавно премьер Италии выступила против отправки войск в Украину. Она ответила на предложение, выдвинутое Францией по поводу возможного прямого военного вмешательства. По ее словам, позиция Италии — не в пользу этой гипотезы, которая является предвестником опасной эскалации, которой следует избегать любой ценой.

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