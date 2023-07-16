Будущее Украины – в НАТО: в Белом доме заявили, что это даже не подлежит обсуждению

В США заявили, что намерены обеспечить Украине необходимую поддержку в течение всего времени, которое потребуется для этого, в частности, потому, что будущее Украины – у НАТО.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News.

"В настоящее время, пока мы говорим, украинцы смело и мужественно наступают на российские рубежи на юге и на востоке. Они наносят огромный ущерб российским войскам", — заявил он.

По словам Салливани, страны Запада будут продолжать усиливать санкции против России, ослабляя ее оборонно-промышленную базу и способность производить передовые технологии.

"Мы будем продолжать оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы будут продолжать оказывать на нее военное давление. Поэтому я думаю, что в конце концов, если Россия решит продолжать участвовать в этой войне, это будет стоить ей очень дорого. А Украина будет продолжать добиваться успехов на поле боя" – добавил Салливан.

США также обещают Украине необходимую поддержку в течение всего времени, которое потребуется для этого.

"И это послание, прозвучавшее на саммите НАТО. И, наконец, да, мы очень просто сказали в НАТО, что будущее Украины — в НАТО. Мы это имели в виду. Это не подлежит обсуждению. Это то, что теперь обязались делать все 31 союзник", — подчеркнул он.

Между тем, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что официальный Берлин не комментирует суверенное решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов. В то же время , Германия выступает против использования такого вооружения.