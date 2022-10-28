Будут большие события: эксперт заинтриговал вероятным союзом Турции и Азербайджана против Ирана

Азербайджанцы составляют около 25% населения Ирана и компактно проживают на севере страны.

Иран, поддерживающий Россию, в том числе и поставками дронов-камикадзе "Shahed", сталкивается с непреодолимыми проблемами как на международной арене, так и внутри страны.

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, передает "24 канал".

По его мнению, сейчас США сделали два положительных шага по Ирану:

прекратили разговоры о новом ядерном соглашении с Тегераном;

сняли ограничения для Израиля на возможную атаку по иранским ядерным объектам.

"Подождите немного, нас ждут интересные и большие события вокруг Ирана", — анонсировал эксперт.

Пионтковский отметил, что у Украины сейчас есть претензии к Турции и Израилю относительно поставки помощи и отношений с РФ. Между тем между Анкарой и Израилем сейчас происходит стремительное сближение, несмотря на напряженные отношения в прошлом.

"Был очень интересный визит всего высшего израильского генералитета несколько дней назад в Баку, где они встречались со своими коллегами из Турции и Азербайджана. Я скажу так несколько загадочно — готовятся очень серьезные события вокруг Ирана. Тегеран сейчас сталкивается с непреодолимыми проблемами", — говорит политолог. .

Первая проблема – масштабные митинги за права женщин в Иране.

Вторая – вопрос иранского (Южного) Азербайджана. Азербайджанцы составляют около 25% населения страны.

"Иранский Азербайджан очень внимательно следил за фактическим объединением бывшего советского Азербайджана и Турции. Турки и азербайджанцы не прочь продолжить этот процесс национального воссоединения. То есть, можно сказать, иранский Азербайджан сейчас не прочь вернуться в родную турецко-азербайджанскую гавань. Иран ответит за все свои преступления", – сказал российский публицист.

Протесты в Иране

Напомним, что 16 сентября в реанимации Тегерана скончалась 22-летняя Махса Амини. За два дня до того ее арестовали сотрудники полиции морали — за то, что из-под хиджаба виднелись волосы.

После этого в Иране вспыхнули многотысячные акции протеста. 18 октября силовики убили еще одну школьницу, после чего протесты вспыхнули с новой силой.

26 октября в Иране трое вооруженных мужчин устроили нападение на шиитскую религиозную святыню в южном иранском городе Шираз. В результате по меньшей мере 15 человек погибли и еще 40 получили ранения.

Мир предупреждает Иран