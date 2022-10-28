Будут большие события: эксперт заинтриговал вероятным союзом Турции и Азербайджана против Ирана

Азербайджанцы составляют около 25% населения Ирана и компактно проживают на севере страны.
Иран, поддерживающий Россию, в том числе и поставками дронов-камикадзе "Shahed", сталкивается с непреодолимыми проблемами как на международной арене, так и внутри страны.
Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, передает "24 канал".
По его мнению, сейчас США сделали два положительных шага по Ирану:
- прекратили разговоры о новом ядерном соглашении с Тегераном;
- сняли ограничения для Израиля на возможную атаку по иранским ядерным объектам.
"Подождите немного, нас ждут интересные и большие события вокруг Ирана", — анонсировал эксперт.
Пионтковский отметил, что у Украины сейчас есть претензии к Турции и Израилю относительно поставки помощи и отношений с РФ. Между тем между Анкарой и Израилем сейчас происходит стремительное сближение, несмотря на напряженные отношения в прошлом.
"Был очень интересный визит всего высшего израильского генералитета несколько дней назад в Баку, где они встречались со своими коллегами из Турции и Азербайджана. Я скажу так несколько загадочно — готовятся очень серьезные события вокруг Ирана. Тегеран сейчас сталкивается с непреодолимыми проблемами", — говорит политолог. .
- Первая проблема – масштабные митинги за права женщин в Иране.
- Вторая – вопрос иранского (Южного) Азербайджана. Азербайджанцы составляют около 25% населения страны.
"Иранский Азербайджан очень внимательно следил за фактическим объединением бывшего советского Азербайджана и Турции. Турки и азербайджанцы не прочь продолжить этот процесс национального воссоединения. То есть, можно сказать, иранский Азербайджан сейчас не прочь вернуться в родную турецко-азербайджанскую гавань. Иран ответит за все свои преступления", – сказал российский публицист.
Протесты в Иране
Напомним, что 16 сентября в реанимации Тегерана скончалась 22-летняя Махса Амини. За два дня до того ее арестовали сотрудники полиции морали — за то, что из-под хиджаба виднелись волосы.
После этого в Иране вспыхнули многотысячные акции протеста. 18 октября силовики убили еще одну школьницу, после чего протесты вспыхнули с новой силой.
26 октября в Иране трое вооруженных мужчин устроили нападение на шиитскую религиозную святыню в южном иранском городе Шираз. В результате по меньшей мере 15 человек погибли и еще 40 получили ранения.
Мир предупреждает Иран
США предупредили Иран и призвали "прекратить убивать свой народ и посылать оружие в Россию для убийств украинцев".
Европейский Союз 20 октября утвердил санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе. Этому примеру последовала и Великобритания.
Между тем большинство Совбеза ООН поддержало расследование в отношении дронов, которые использует РФ. Хотя Россия заявила, что будет блокировать расследование ООН по иранским беспилотникам.
Иран же цинично не признает поставки дронов России. Глава МИД Ирана даже заявил, что Тегеран готов совместно с Украиной расследовать обвинения в поставке дронов-камикадзе в Россию.