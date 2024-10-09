Депортируют сразу: поляки назвали категорию украинцев, которых будут выселять из страны

В Польше усиливают меры по отношению к иностранцам, в частности, и для украинцев, нарушивших закон. После отбывания наказания их будут высылать из страны с запретом на въезд в Шенгенскую зону.

Об этом пишет radiotrek со ссылкой на заявление Пограничной службы.

За какие преступления будут депортированы из Польши

Иностранцев, совершивших преступления на территории Польши, после отбывания наказания будут доставлять в аэропорт и сажать на самолет в страну происхождения или отправлять в центр для иностранцев под охраной для дальнейшей депортации.

Да, к таким преступлениям, в частности, относятся:

организация незаконного пересечения границы,

управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Таким лицам будут запрещать въезд в страны Шенгена на 10 лет.

У многих иностранцев, осужденных за эти преступления, истекает срок отбывания наказания.

Кто будет заниматься депортацией

Быстрая депортация иностранцев способствует сотрудничеству Пограничной службы с исправительными учреждениями. Сотрудники тюрем будут передавать информацию пограничникам о каждом иностранце, у которого истекает срок отбывания наказания.

И хотя такая практика существует давно, сейчас пограничники активно взялись за иностранных нарушителей.

"Депортировать лиц с иностранным гражданством, представляющих угрозу государственной безопасности, осужденных за деятельность в преступной группировке и тех иностранцев, которые неоднократно нарушали закон. Таким людям будет запрещен повторный въезд в Шенгенскую зону на срок до 10 лет", — говорится в сообщении. пограничников.

Напомним, ранее стало известно, что в Ирландии разрабатывают предложения по отказу в бесплатном жилье украинским беженцам. Новые правила начнут действовать с марта 2025 года.

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