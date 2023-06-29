"Будут физические уничтожения": в разведке говорят, что война между российскими силовиками перешла в активную фазу

Путин больше не может контролировать ситуацию внутри России, поэтому теперь между силовиками началась погоня за властью.

Война между русскими ФСБ и Министерством обороны входит в активную фазу. Далее в РФ возможны физические уничтожения субъектов этого противостояния.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина.

"По нашим оценкам, это уже открытая война между так называемыми "башнями" Кремля, в результате которой будут физические уничтожения представителей конкурирующих сторон", — сказал он.

По информации украинской разведки, в российской "верхушке" уже понимают, что их диктатор Владимир Путин стал слабым. Теперь началась погоня за властью.

"Путин уже не может это контролировать и держать баланс. ФСБ и Минобороны России понимают, что это для них шанс одержать определенную политическую победу", – объяснил Черняк.

Что касается Пригожина и "выселения" части "вагнеровцев" в Беларусь — то украинская разведка пока не видит угрозы для Украины.

"Они ("вагнеровцы" - ред.) в любом случае не будут подчинены Минобороны России. Строящиеся для них лагеря на территории Беларуси — это для подготовки "вагнеровцев". Но у нас нет данных, которые будут готовить для нападения на Украину с территории Беларуси", — отметил Черняк.

Напомним, ранее издание The Economist со ссылкой на украинскую разведку сообщило, что "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным могут использовать в Беларуси для выполнения диверсионных задач.

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