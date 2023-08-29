Будут говорить о войне в Украине: детали визита министра иностранных дел Великобритании в КНР

Министр иностранных дел Джеймс Клэверли встретится с китайским коллегой Ван I, а также вицеглавой республики Хань Чжэнем.

Завтра, 30 августа, глава МИД Великобритании посетит КНР. В рамках переговоров Лондона и Пекина, в частности, речь пойдет о войне в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Соединенного Королевства.

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Как отмечают в ведомстве, в рамках визита Клеверли планирует призвать Пекин к ответственному отношению к международной безопасности. Так, глобальное значение Китая заключается в содействии завершению вторжения России в Украину, снижению напряженности в Южно-Китайском море и прекращению вредной деятельности в киберпространстве.

"Важно проводить дискуссии лицом к лицу и поднимать эти вопросы непосредственно с центром китайской системы, разъясняя позицию Великобритании лицам, принимающим решения в Пекине", — подчеркнули в МИД Британии.

Ранее говорилось, что Великобритания предоставит Украине кредитные гарантии на сумму 225 млн евро, чтобы укрепить энергетическую безопасность Украины и помочь избавиться от зависимости от ядерного топлива из РФ.

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