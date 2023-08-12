Будут говорить о "зерновом соглашении": когда может состояться встреча Эрдогана и Путина

В конце августа или начале сентября Реджеп Эрдоган может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает турецкое издание A Haber.

"По сути, мы ожидаем приезда Путина в Турцию, но может иметь место и визит в обратную сторону. Было бы полезно добавить очную встречу с Путиным в конце августа-начале сентября", – говорится в сообщении.

Добавляется, что эта встреча с глазу на глаз "очень важна для будущего зернового коридора".

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о планах возобновить "зерновое соглашение" в "расширенном масштабе". Он призвал страны Запада помочь превратить инициативу в основу прекращения огня между Россией и Украиной.

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