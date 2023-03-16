"Будут к нам за репой ездить": Путин рассказал о "трудной жизни" европейцев из-за санкций против РФ

Российский диктатор считает, что европейцы пострадали гораздо больше из-за санкций, введенных против РФ за агрессию против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в ближайшее время жителям европейских стран придется ездить в Россию и покупать там репу.

Об этом Путин заявил, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Путин заявил, что якобы западные страны испытывают нехватку продуктов из-за введенных санкций против России и неурожая овощей. Он сказал, что теперь европейцам предлагают вместо салата употреблять репу.

При этом он отметил, что урожай в России гораздо лучше, чем у Западных стран, поэтому европейцам, вероятно, нужно будет ехать за репой в РФ.

"Урожай в РФ значительно превышает европейские показатели, им даже за репой придется ездить в Россию", – считает Путин.

Напомним, ранее Владимир Путин еще раз жаловался на Запад и Украину и заявил, что все международные проблемы начались после развала СССР.

По данным ЦРУ, Путин убежден, что он "может взять украинцев этой войной на истощение" и что он может истощить западных партнеров Украины.

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