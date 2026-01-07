Будут ли немецкие войска в Украине – Мерц ответил

Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи Коалиции желающих в Париже заявил, что немецкие войска не будут размещены на территории Украины даже после достижения прекращения огня.

По данным BILD, Мерц считает возможным дальнейшее обсуждение этого вопроса внутри страны, однако окончательные решения по характеру и объему немецкой поддержки безопасности Украины будут приниматься правительством и Бундестагом после того, как будут известны условия прекращения огня.

"Германия продолжит вклад - политический, финансовый и военный", - подчеркнул Мерц.

Стоит отметить, что в начале пресс-конференции по итогам встречи Мерц и спецпосланник США Стив Уиткофф не участвовали, когда президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписывали совместное декларацию о намерениях создать международные силы в Украине после утверждения прекращения огня.

В то же время, как сообщалось ранее, некоторые немецкие политики считают, что не следует исключать участие войск Бундесвера в потенциальной миротворческой миссии в Украине.

Иностранные войска в Украине

В Париже 6 января Украина, Франция и Британия подписали право на развертывание западных сил после прекращения огня. Иностранные военные обеспечат "меры успокоения в воздухе, на море и на суше" и в "восстановлении ВСУ".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подписанная декларация предусматривает создание многонациональных сил для обеспечения безопасности. Также договорено, что численность украинской армии после прекращения войны составит до 800 тысяч человек.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уточнил, что Лондон и Париж планируют развернуть свои вооруженные силы на территории Украины сразу после достижения мирного соглашения для обеспечения стабильности и укрепления гарантий безопасности.