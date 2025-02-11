Будут ли США отправлять войска в Украину: новый глава Пентагона дал категорический ответ

Хегсет также предупредил, что европейские страны сами должны платить за свою безопасность.

Соединенные Штаты не собираются отправлять свои войска в Украину.

Об этом заявил новый глава Пентагона Пит Хегсет в беседе с журналистами в Германии.

У Хегсета спросили, будет ли новая администрация Белого дома открыта для отправки войск США в Украину, чтобы, в частности, отслеживать поставки оружия.

В ответ он отметил, что администрация Дональда Трампа не планирует отправлять американские войска в Украину.

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Хегсет также предупредил, что на предстоящей встрече с европейскими союзниками будет настаивать на увеличении расходов на оборону.

"Европейский континент заслуживает свободы от любой агрессии, но именно те, кто находится в этом регионе, должны больше вкладываться в индивидуальную и коллективную защиту", — сказал новый глава Пентагона.

Напомним, Дональд Трамп сделал заявление о мирном соглашении между Украиной и Россией.

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