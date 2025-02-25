Будут ли США участвовать в послевоенном восстановлении Украины: ответ Трампа

Трамп назвал этот вопрос странным, ведь, мол, "США и так потратили 350 миллиардов".

Президент США Дональд Трамп назвал "странным" вопрос, будут ли Штаты участвовать в послевоенном восстановлении Украины, ведь Америка якобы и так внесла "значительный вклад".

Об этом Трамп во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме.

Журналист спросил Трампа о том, будут ли США участвовать в восстановлении Украины. Трамп совершенно жестко ответил: "Странно об этом спрашивать. Мы и так уже потратили 350 миллиардов".

Президент США говорит, что Америка оказала намного больше помощи Украине, чем любая другая страна.

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"Сотни миллиардов долларов", – сказал Трамп, добавив, что "существует большая разница между суммой, потраченной Европой и США". Поэтому он считает, что Штаты "заслуживают вернуть свои средства".

Как отмечает CNN, на самом деле, согласно Кильскому институту мировой экономики, немецким аналитическим центру, который внимательно отслеживает помощь Украине во время войны, Европейский Союз и отдельные европейские страны совместно выделили значительно большую общую военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине во время войны до декабря (около 258 миллиардов долларов).

Европа также выделила больше военной, финансовой и гуманитарной помощи (около 138 миллиардов долларов), чем США (около 119 миллиардов долларов).

Напомним, Дональд Трамп заявил, что скоро встретится с Зеленским, чтобы заключить соглашение о полезных ископаемых.

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