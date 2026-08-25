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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Будут ли защищать ВСУ страны НАТО в случае нападения РФ: Зеленский дал резкий ответ

Президент Владимир Зеленский не дал прямого ответа на вопрос, отправит ли Украина военных в защиту Эстонии в случае агрессии. В то же время он отметил готовность Киева передавать странам НАТО уникальный боевой опыт.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Защитит ли Украина НАТО в случае нападения РФ

Защитит ли Украина НАТО в случае нападения РФ / © Associated Press

Во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский намекнул на позицию возможного привлечения украинских военных к защите стран Североатлантического альянса.

Президент Украины прокомментировал вопрос возможного участия украинских военных в защите стран НАТО

В частности, отвечая на вопросы журналистов о том, отправит ли Киев свои силы в случае агрессии РФ против Эстонии, четкого утвердительного ответа глава государства не дал.

В то же время он акцентировал внимание на готовности Украины делиться уникальным боевым опытом в рамках инициативы Drone Deal.

По словам Зеленского, речь идет об обучении специалистов, передаче навыков от наших операторов беспилотников, а также помощи в управлении существующими системами защиты неба и радиоэлектронной борьбы.

Однако вопрос о непосредственной отправке войск он посоветовал адресовать непосредственно Альянсу.

«Что касается наших военных, Украина не в НАТО, Эстония в НАТО. Согласно, если верить в силу НАТО, то в Эстонии, не дай Бог, но если будут какие-то риски, у вас есть более 30 стран, которые, на мой взгляд, должны одновременно защищать любую страну, являющуюся союзником в НАТО».

«И если честно, если Украина будет в НАТО, то это будет выгодно всем странам, я думаю, которые уже у НАТО, потому что меньше рисков для других стран, что Россия будет начинать агрессию против другой страны НАТО, потому что у НАТО есть страна с сильной армией, и для России это опасно. А пока мы не в НАТО, мы не в НАТО», — добавил президент.

Когда закончится война: мнение Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по случаю Дня Независимости озвучил план завершения войны и призвал международных партнеров к давлению на Москву.

Он отметил необходимость введения сокрушительных санкций и предоставление Украине всего необходимого вооружения, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров и остановить агрессию до того, как Кремль начнет новое наступление.

Отдельное послание глава государства адресовал Китаю, призвав Пекин не молчать и должным образом реагировать на ядерные угрозы Кремля. По мнению украинского лидера, настоящее лидерство предусматривает цивилизационную ответственность и противодействие угрожающим планете диктаторам.

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